Thiago Silva, Choupo-Moting e Sergio Rico prolongam contratos com PSG até fim da época

O central brasileiro Thiago Silva, o avançado alemão Choupo-Moting e o guarda-redes espanhol Sergio Rico prolongaram esta segunda-feira os seus contratos com o Paris Saint-Germain até ao final da presente época futebolística, informou o clube parisiense.

Os três jogadores poderão assim participar nas finais da Taça de França, frente ao Saint-Étienne, marcada para 24 de julho, e da Taça da Liga, perante o Olympic Lyon, prevista para 31 de julho, ambos no 'Stade de France', além dos jogos dos quartos de final, das meias finais e da final da Liga dos Campeões, que se disputarão em Portugal, de 12 a 23 de agosto.

O PSG garantiu um lugar nos quartos de final da Liga dos Campeões ao eliminar os alemães do Borussia Dortmund, a quem derrotaram por 2-0 no jogo da segunda mão, em Paris, depois de terem perdido na Alemanha por 2-1.

Em meados de junho, o diretor desportivo, Leonardo, ex-jogador do clube e ex-internacional brasileiro, forçou a saída do clube, no final da época em curso, de Thiago Silva, que enverga a camisola do PSG desde 2012, e também do atacante Edinson Cavani.

O internacional uruguaio não foi sequer mencionado no comunicado de imprensa divulgado pelo PSG, tal como o internacional belga Thomas Meunier, que assinou contrato com o Borussia Dortmund para a próxima temporada.

De referir, que o clube alemão, que tinha anunciado, na última quinta-feira, a contratação de Meunier, informou no domingo que está disponível para deixar o internacional belga jogar na Liga dos Campeões Europeus pelo PSG, mediante algumas garantias que não especificou.