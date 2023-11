Thierry Henry critica liga francesa: «Não há ação...»

Le triste constat de Thierry Henry sur la Ligue 1 :



Thierry Henry criticou a falta de eficácia na Liga francesa. O antigo jogador, agora selecionador de sub-21 do país, lamenta a falta de golos no campeonato, o que naturalmente tira brilho à prova.Na jornada deste fim de semana foram marcados 12 golos (falta ainda o Brest-Estrasburgo) e na anterior apenas 13. Aliás, essa foi a ronda em que houve menos golos desde a temporada de 2015/16.,"Não há ação. O Nice é segundo com 13 golos marcados. As equipas não querem abrir-se porque jogam contra rivais diretos. Espero que estes tenham sido os últimos fins de semana com tão poucos golos... Isto aconteceu quando em Inglaterra houve um Chelsea-Manchester City, que terminou 4-4, e nós cá tínhamos um Rennes-Lyon e um Lens-Marselha...", explicou o antigo internacional francês.