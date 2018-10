O Monaco somou o 13.º jogo sem vencer (todas as provas) ao empatar (2-2) em casa com o Dijon. Sucessor de Leonardo Jardim, Thierry Henry (2E e 1D) criticou o comportamento da equipa. "Fomos demasiado passivos até aos 60 minutos e só depois obrigámos o adversário a recuar. A confiança voltará assim que conseguirmos obter um triunfo", explicou o técnico do conjunto do principado, que esteve a perder até aos 78 minutos, altura em que Glik faturou e garantiu o pontinho.





Com Anthony Lopes na baliza, o Lyon bateu (2-1) o Angers. Pedro Rebocho foi titular no Guingamp, que empatou (1-1) com o Estrasburgo. Pedro Mendes participou ativamente na vitória (3-0) do Montpellier na visita a Toulouse.