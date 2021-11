Tiago Djaló na equipa da semana do 'L'Equipe'

O português Tiago Djaló, do Lille, está no onze da semana do jornal 'L'Equipe'. O central esteve em destaque no empate com o Monaco (2-2), disputado na passada sexta-feira.Além de ter sido um dos elementos mais sólidos da defesa, o jovem ainda fez a assistência para o segundo golo do campeão francês, assinado pelo canadiano Jonathan David.Pelos monegascos, recorde-se, alinhou ainda o internacional português Gelson Martins que entrou no início da segunda parte.