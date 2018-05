Continuar a ler

O Toulouse impôs-se no playoff com o Ajaccio por um agregado de 4-0 (3-0 fora e 1-0 em casa) e conquistou o direito de permanecer na I Liga francesa de futebol para a época 2018/19. Aos 72 minutos, uma falha do guarda-redes Alban Lafont permitiu ao Ajaccio criar perigo através de um remate de Jonis Sairati à barra, mas a vantagem alcançada na primeira mão permitia ao Toulouse gerir o resultado e o tempo do jogo a seu favor. Ibrahim Sangaré, aos 80 minutos, e Alexis Blin, aos 85, voltaram a colocar à prova os reflexos do guarda-redes do Ajaccio, Riffi Mandanda, que só não defendeu o remate do sueco Jimmy Durmaz, aos 88, na sequência de um canto curto.O Toulouse impôs-se no playoff com o Ajaccio por um agregado de 4-0 (3-0 fora e 1-0 em casa) e conquistou o direito de permanecer na I Liga francesa de futebol para a época 2018/19.

O Toulouse assegurou este domingo a permanência na Ligue 1, ao vencer o playoff disputado com o Ajaccio, com um triunfo por 1-0 em casa, na segunda mão, depois de ter vencido por 3-0 na primeira. Numa partida fraca, o Toulouse, 18.º classificado da Ligue 1, venceu por 1-0 na receção ao Ajaccio, terceiro posicionado da Ligue 2, com um golo do sueco Jimmy Durmaz, aos 88 minutos.As situações de perigo ao longo da primeira parte foram escassas, constituindo exceção o remate de Riad Nouri, defendido pelo guarda-redes do Toulouse, Alban Lafont. Na segunda parte, o Toulouse esteve sempre mais perto de marcar, frente a um Ajaccio que só aos 67 minutos importunou o guarda-redes Alban Lafont, e Max-Alain Gradel e o sueco Jimmy Durmaz, aos 58 minutos, colocaram à prova o guarda-redes Riffi Mandanda.

Autor: Lusa