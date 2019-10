Toulouse despede Casanova... pela 2ª vez

O Toulouse perdeu a paciência com Alain Casanova e afastou-o do comando técnico, após uma reunião mantida esta 5ª feira entre as partes, no qual chegaram a um acordo amigável de rescisão. A formação ocupa atualmente o 18º posto na Ligue 1, com 9 pontos somados em 9 jornadas.





O treinador havia ingressado no clube em junho de 2018 e é a segunda vez que abandona o Toulouse, depois de ter passado pelo banco da formação francesa entre 2008 e 2015.