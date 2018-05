O Toulouse colocou-se esta quarta-feira em vantagem no playoff de manutenção/promoção da liga francesa, ao vencer no terreno do AC Ajaccio por 3-0, na primeira mão da eliminatória.O médio costa-marfinense Max Gradel inaugurou o marcador à beira do intervalo, aos 45'+3 minutos, e, pouco depois do reatamento, aos 51', Christopher Jullien, após assistência do ex-portista Gianelli Imbula, fez o 2-0. O avançado Yaya Sanogo estabeleceu o resultado final, ao marcar o terceiro golo, aos 65'.A segunda mão deste playoff disputa-se no próximo domingo, a partir das 20:00.

Autor: Lusa