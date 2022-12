Tours quer batizar estádio de Giroud

O Tours, atual quarto classificado na 5ª divisão de França, apresentou uma proposta para alterar o nome do estádio de La Vallée du Cher para Olivier Giroud, numa homenagem ao melhor marcador da história da França (53 golos em 120 jogos) e que atuou no clube entre 2008 e 2010 (67 jogos e 36 golos). A edilidade Indre-et-Loire irá agora analisar o pedido, devendo dar uma resposta nos primeiros meses de 2023. Olivier Giroud finalizou o Mundial do Qatar com quatro golos, tantos quantos o argentino Julián Álvarez e apenas atrás do seu compatriota Mbappé (8) e de Messi (7).