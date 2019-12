Treinador do Lille entusiasmado com últimas semanas de Renato Sanches

Depois de um arranque algo tremido, Renato Sanches parece começar a aproximar-se do seu melhor futebol ao serviço do Lille. Os últimos dois jogos já mostraram isso mesmo e esta sexta-feira, na antevisão ao duelo com o Brest, Christophe Galtier não poderia ter-se mostrado mais entusiasmado com aquilo que tem visto do seu pupilo. E a previsão é clara: o melhor ainda está para vir.





"Estava num clube com um plantel incrível, mas também teve alguns problemas físicos. Estamos a trabalhar juntos há uns cinco meses e começa finalmente a ganhar a sua forma. Tem evoluído num registo totalmente diferente daquele a que estava habituado, mesmo que no primeiro jogo, diante do Ajax, o tenha colocado nessa posição. Estava menos bem fisicamente e teve menos espaço para se mostrar. É isso que lhe pedimos no plano tático, pois é algo essencial para nós. Nessa função, ele é capaz de fazer muitas coisas. Estou feliz por ter um jogador com esse perfil, especialmente sendo num sector no qual não tínhamos grandes soluções", declarou o ténico, assumindo claramente esperar muito do médio ex-Bayern Munique.