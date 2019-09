Treinador do Lille explica aposta em Renato Sanches

Lançado pela primeira vez no Lille, apenas uma semana depois de ter sido contratado ao Bayern Munique, Renato Sanches não teve o resultado final esperado, já que os Dogues perderam por 2-0 diante do Reims, mas Christophe Galtier pareceu, ainda assim, satisfeito com aquilo que viu do médio português.





"Entendi que era a melhor solução para se juntar ao Benjamin André para este jogo, especialmente depois do que vi durante a semana de trabalho, algo que queria ver em jogo. Quero também prepará-lo para os que jogos que se estão a aproximar. Foi uma decisão deliberada. Vi-o com energia, fiel àquilo que conheço dele, muito técnico. Não conseguiu exprimir-se no espaço entrelinhas como eu gostaria, visto ser um dos seus pontos fortes. Mas esteve sempre em movimento e a dar-se ao jogo", declarou o técnico do Lille.