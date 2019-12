Treinador do Lille rendido a Renato Sanches: «Está a elevar o nível de jogo para jogo»

Livre perigoso de Renato Sanches parado por Larsonneur ? #Ligue1Eleven #ForTheFans pic.twitter.com/6iKSmDenBn — Eleven Sports Portugal (@ElevenSports_PT) December 6, 2019

Pela primeira vez esta temporada, o Lille atingiu as três vitórias consecutivas, um registo ao qual fica ligada a entrada em cena como titular de Renato Sanches. O português parece ter finalmente encontrado o seu melhor futebol e esta noite, diante do Brest , voltou a destacar-se, algo que levou mesmo o técnico Christophe Galtier a destacar a evolução constante que tem visto do médio nas três partidas."Rematámos 16 vezes e 10 delas foram à baliza. Começámos bem, permitimos muito poucas oportunidades, mesmo que no final da primeira tenhámos permitido alguns espaços, algo que me irritou. Mas depois começámos bem no segundo tempo. Estou muito feliz com os meus jogadores. Terceira vitória consecutiva e sempre sem sofrer golos... A equipa esteve equilibrada, compacta e só temos de melhorar ofensivamente. Mesmo assim, os meus jogadores estiveram bem", começou por elogiar, passando depois para uma palavra positiva individual a Renato Sanches."Fizemos coisas muito boas em termos de organização e também nas nossas referências. Os jogadores estão muito melhor fisicamente, o que lhes permite fazer jogos completos. Depois há jogadores como o Renato, que estão a elevar o seu nível de partida para partida. Temos um plantel muito completo", assumiu o técnico.