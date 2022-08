Treinador do PSG põe pressão em Antero Henrique: «Contamos com ele para vender e emprestar os jogadores»

O mercado fecha em França daqui a 12 dias e o treinador do Paris Saint-Germain quer mais caras novas a entrarem no plantel campeão francês. Christophe Galtier colocou esta sexta-feira pressão em Antero Henrique para que este consiga resolver os casos pendentes até ao final do mercado"Temos muitos jogadores sob contrato e é isso que o clube conta com Antero Henrique para isso. Podemos vender ou emprestar os nossos jogadores a diferentes clubes de forma a reduzir o número de atletas com contrato que no clube", garantiu em conferência de imprensa, acrescentando que espera ver entrar três jogadores."Disse há duas semanas que ainda esperava por três reforços. Identificámos o tipo de jogadores que perdemos e estamos com pressa. É uma situação que nos penaliza a nível desportivo", constatou Galtier.