Treinador leiloou medalha de campeão francês e recebeu-a de volta... pelas mãos dos adeptos

Raynald Denoueix, treinador francês que levou o Nantes a conquistar o título de campeão de França em 2001, leiloou a medalha comemorativa de forma a angariar fundos para os hospitais franceses, face à pandemia da Covid-19. O que ele não esperava é aquilo que contamos de seguida.





O valor necessário para levar a medalha para casa e vencer o leilão era de 12.600 euros, quantia essa que o técnico, de 71 anos, conseguiu alcançar… com a ajuda dos adeptos do Nantes. Mas não ficou por aqui. Depois de juntarem o valor necessário, os adeptos do clube francês deslocaram-se até à casa de Raynald Denoueix… e devolveram-lhe a medalha."Esta medalha simboliza o trabalho árduo dele e a marca que deixou no futebol francês. Tal como nós, ela deve ficar em casa. É um pequeno gesto que pudemos fazer para lhe agradecer tudo aquilo que fez por nós", disse Antoine Josse, líder da claque do Nantes, em declarações citadas pelo Eurosport.