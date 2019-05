Treinador Thomas Tuchel renova com o PSG até 2021

O treinador alemão Thomas Tuchel renovou o contrato com o Paris Saint-Germain até 30 de junho de 2021, anunciou este sábado o clube campeão francês.Contratado no início da temporada 2018/19, Tuchel, de 45 anos, conquistou a Supertaça francesa e o campeonato, mas acabou por falhar na Liga dos Campeões, caindo nos oitavos de final, frente ao Manchester United.Além da surpreendente eliminação frente aos red devils, ao perder em casa por 3-1, depois de ter vencido fora por 2-0, o Paris Saint-Germain falhou ainda a conquista da Taça de França, perdendo a final frente ao Rennes, além de ter sido eliminado nos quartos de final da Taça da Liga."Estou entusiasmado por prolongar o contrato e o compromisso com o Paris Saint-Germain. Gostava de agradecer ao presidente e a todo o clube pela confiança em mim e na minha equipa. Isto apenas reforça a minha ambição de levar esta equipa ao topo", disse Tuchel.Antes de chegar aos parisienses, Tuchel treinou o Mainz e o Borussia Dortmund, ao serviço do qual conquistou uma Taça da Alemanha.