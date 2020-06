Tribunal confirma fim da liga francesa mas 'salva' Amiens e Toulouse

O Conselho de Estado de França, a mais alta instância administrativa do país, confirmou esta terça-feira o fim antecipado da liga francesa de futebol, devido à pandemia da covid-19, mas anulou as despromoções de Amiens e Toulouse.

O organismo gaulês rejeitou o recurso apresentado na última semana pelo Lyon, que defendia a realização das restantes 10 jornadas da prova, e deliberou que "não existe qualquer dúvida na legalidade" da decisão tomada pela federação e liga francesas.

Na semana passada, após a audiência, o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, reafirmou que a decisão de terminar o campeonato foi "apressada" e apontou os casos de Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra e Portugal, como países que decidiram retomar as suas competições.

O Conselho de Estado francês teve leitura diferente sobre a questão das despromoções e manteve Amiens e Toulouse no primeiro escalão, defendendo que foi retirado a esses dois clubes a possibilidade de poder lutar pela manutenção.

O mais alto tribunal administrativo de França aconselhou ainda a liga francesa a repensar o formato da competição para a próxima época, podendo incluir a participação de 22 equipas.

Com 10 jornadas por disputar, a Liga gaulesa foi dada por terminada no final de abril e o título de campeão foi atribuído ao Paris Saint-Germain, que na altura da suspensão liderava com 12 pontos (e menos um jogo) de vantagem sobre o Marselha, segundo colocado, treinado pelo português André Villas-Boas.

O Lyon, do guarda-redes português Anthony Lopes, terminou no sétimo posto, com 40 pontos, e fora dos lugares que dão acesso às competições europeias, algo que não acontecia há 23 anos.

"Queremos terminar o campeonato de uma maneira ou de outra. A UEFA também defende o mesmo. Foi uma decisão apressada. Países como Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra e Portugal foram mais pacientes e estão agora a retomar", lamentou o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, que esteve presente na audiência, em Paris.