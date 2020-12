Tuchel não quer renovar com o PSG e Manchester United mostra-se atento a movimentações

Thomas Tuchel pode estar de saída do PSG rumo à Premier League. Segundo a imprensa internacional, o treinador dos campeões franceses, que tem contrato válido até junho de 2021 não tem intenções de renovar o vínculo contratual. De acordo com informações do 'Bild' e do 'Le Parisien', Tuchel quer dar como concluída a sua passagem pela capital francesa no final desta temporada e já terá destino pensado.





A relação com o diretor desportivo do PSG, Leonardo, não tem sido fácil, além de sentir que é 'o elo mais fraco' no clube e por isso a sua posição é quase sempre colocada em causa sempre que o resultado desportivo não é positivo.Sem intenções de renovar, Tuchel poderá seguir até Manchester, onde Ole Solskjaer também não tem tido vida fácil esta temporada. Segundo o 'Bild', o interesse dos red devils no treinador alemão não é de agora, e os responsáveis do Manchester United mostra-se atentos às movimentações...