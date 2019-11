Tuchel responde a Zidane: «Lamentavelmente ele não pode ter o Mbappé»

Zinedine Zidane garantiu esta segunda-feira estar apaixonado por Mbappé há muito tempo. Ora Thomas Tuchel, treinador do PSG e de Mbappé, não fica preocupado com a cobiça do francês pelo seu jogador."Não sei até onde vai a paixão do Zidane pelo Mbappé. Para nós, ele é o jogador mais importante e estamos muito contentes por tê-lo connosco. Às vezes é assim. Um treinador quer os jogadores que não pode ter. Lamentavelmente para o Zidane ele é nosso jogador. Mas creio que o Zidane também tem muitos jogadores na sua equipa pelos quais está apaixonado", respondeu o alemão.Tuchel assegura que o jogo desta terça-feira vai ser muito distinto da vitória por 3-0 que os franceses conseguiram em Paris na primeira jornada da Liga dos Campeões."Para mim este jogo é completamente diferente por várias razões. Para começar jogamos em Madrid, talvez naquele que é o estádio mais difícil da Europa (Santiago Bernabéu). O Real vai jogar com o Sérgio Ramos, o seu capitão e líder. É uma equipa diferente quando ele joga. Neste momento eles estão a ter grandes resultados, com várias vitórias e marcam muitos golos. Estão num grande momento de forma", explicou.O jogo desta terça-feira, no Santiago Bernabéu, está marcado para as 20h00.