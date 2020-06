UEFA não se opõe a que a Ligue 1 termine com playoffs

Depois do polémico cancelamento da Ligue 1, o Lyon através do seu presidente Jean-Michel Aulas, colocou uma ação em tribunal contra a decisão, dizendo que foi precipitada, tendo em conta o exemplo do resto da Europa, e que os clubes não foram consultados sobre qualquer tipo de intenção de suspender o campeonato.





Agora, a poucos dias da decisão do tribunal em França, a UEFA pronunciou-se sobre a hipótese de a liga francesa terminar com uma disputa em playoffs, tal como o presidente do Lyon sugeriu."Antes de mais, gostaríamos de esclarecer que é da competência das federações nacionais decidir sobre o formato das suas competições, em particular tendo em conta as circunstâncias e medidas restritivas específicas de cada país", revelou fonte da UEFA ao 'Le Parisien'.No entanto, também deixou um aviso, caso a competição seja retomada. "Desde que as associações coordenem com as autoridades nacionais competentes um possível reinício da próxima temporada. O dia 2 de agosto de 2020 é o limite máximo para terminar as competições domésticas", referiu.