Ultras do Monaco emitem comunicado e pedem demissão de Leonardo Jardim

O grupo 'Ultras Monaco 1994', uma das claques da formação do principado, emitiu esta segunda-feira um comunicado em que pede a demissão de Leonardo Jardim.A equipa ainda não conseguiu ganhar qualquer jogo esta época na Ligue 1, ocupando a penúltima posição na tabela classificativa, com dois empates e três derrotas. A última aconteceu no último fim de semana em casa,de André Villas-Boas."Se o clube não diz nada, nós também não vamos cansar-vos com um grande texto, embora houvesse muito por dizer… Em suma, o tempo é de ação: Jardim, obrigado, mas é o momento de partires e de levares os teus protegidos. Membros da direção, têm visto a nossa defesa? Se não compreendem, então recordem-se dos profissionais que ajudaram o clube a ganhar e tragam-nos de volta. Assinem os cheques, mas os bons...", pode ler-se no comunicado da claque.