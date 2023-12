Ultras do PSG e do Toulouse vão boicotar Supertaça de França

Os ultras do PSG e do Toulouse vão falhar a final da Supertaça de França de futebol, em protesto contra os altos preços e o jogo ser disputado no Parque dos Príncipes, foi esta terça-feira anunciado.

"Este jogo [a 3 de janeiro de 2024] foi marcado à última hora e irá decorrer no terreno do nosso adversário, pelo que não podemos esperar justiça desportiva", referem em comunicado os ultras do Toulouse, adversário do Benfica no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Anteriormente, os ultras parisienses tinham criticado os preços dos bilhetes, superiores aos da Liga dos Campeões, e apelidaram a Liga de Futebol Profissional (LFP) de "hipócrita", por ter optado por realizar a Supertaça em França, em detrimento da Tailândia, onde estava prevista decorrer.

A Liga gaulesa "não conseguiu encontrar um país para acolher o jogo e, agora, de repente, percebe que há adeptos franceses a encher os estádios", criticou a grupo radical do PSG, lembrando que as edições anteriores, na China e nos Estados Unidos, foram um fracasso de público.

Para arrecadar mais receitas, a LFP organizou várias das suas edições da final da Supertaça, que coloca frente a frente o campeão francês ao vencedor da Taça gaulesa, fora de França.

Desde 2009, a decisão do troféu passou pelo Canadá, Marrocos, Tunísia, Estados Unidos, Gabão e Israel, entre outros.

Tanto os adeptos do Toulouse, atual detentor da Taça de França, como os do campeão PSG concordaram em censurar "os interesses comerciais" da LFP.