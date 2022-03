Um ‘conto de fadas’ de Versailles

Famosa pelo palácio mandado construir pelo rei Luis XIV, a cidade de Versalhes, nos arredores de Paris, tornou-se também notícia esta época pelo FC Versailles. A jogar no 4º escalão, chegou às meias-finais da Taça de França e, hoje, procura manter vivo o ‘conto de fadas’ apurando-se para a final. E se em Portugal parece impossível ver uma equipa da 4ª divisão na decisão de um troféu deste tipo, em França isso não será inédito: o Versailles é o quinto clube desse escalão nas ‘meias’, sendo que o Calais RUFC chegou à final em 1999/2000, perdendo com o Nantes. Agora, o Versailles tem uma missão quase impossível frente ao Nice, carrasco do PSG e 3º classificado da Ligue 1. Ainda por cima, o jogo será em casa do rival – era ao contrário –, pois o seu estádio não está homologado. Ainda assim, Christophe Galtier mostrou cautelas. “É preciso respeitar o adversário”, alertou o técnico do Nice, salientando: “É pena que eles não possam jogar em Paris. Claro que é melhor jogarmos em casa.”