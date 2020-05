Um minuto bastou para Jesé Rodríguez ser campeão nacional esta época

Neymar, Edinson Cavani, Ángel di María, Layvin Kurzawa... A lista dos jogadores que conquistaram o título de campeão nacional pelo Paris SG esta época conta com alguns nomes esperados - por serem as principais figuras do conjunto da capital francesa, claro está -, mas também tem alguns que ninguém provavelmente se lembraria. Um deles é o de Jesé Rodríguez. Sim, é verdade, o extremo espanhol, que atuou no Sporting esta temporada - e que entretanto foi 'devolvido' -, também juntou o título na Ligue 1 ao seu currículo... e tudo graças a um simples minuto.





Foi diante do Metz, a 30 de agosto, quando aos 90', a vencer por 2-0, Thomas Tuchel decidiu colocar o espanhol em campo no lugar de Choupo-Moting. Um mero minuto, mas que valeu algo que muitos jogadores perseguem durante uma carreira completa e nunca conseguem: um título de campeão nacional.Para lá de Jesé, há outros nomes inesperados na lista de campeões, como o polaco Marcin Bulka (curiosamente titular nessa partida - foi o seu único jogo), o defesa holandês Mitchel Bakker (com 90 minutos frente ao Amiens), o miúdo Adil Aouchiche (65 minutos antes o Metz) ou o defesa Loïc Mbe Soh (59 minutos frente ao Reims). Há ainda a reportar como campeões outros dois jogadores que partiram durante a época, tal como Jesé: Alphonse Areola (cedido ao Real Madrid) e Arthur Zagre (emprestado ao Monaco).