Valbuena reage ao regresso de Benzema à seleção francesa depois do caso do vídeo íntimo

Mathieu Valbuena, jogador francês que terá sido vítima de chantagem por parte de Karim Benzema em 2015, no âmbito da seleção, por causa de um vídeo íntimo, reagiu ao regresso do avançado do Real Madrid aos bleus com relativa indiferença. Benzema não era chamado à equipa nacional há quase seis anos, mas Didier Deschamps convocou-os agora para o Europeu.





"Não tenho de dizer nada a respeito disso. Se pode trazer algo positivo para a seleção de França, melhor para os bleus", disse Valbuna, agora jogador do Olympiacos, em declarações à rádio RMC."Para mim o Didier Deschamps sai vencedor em qualquer caso. Se funcionar, diremos que soube adaptar-se, não obstante o contexto difícil. Mas se falhar, não o culparemos. É isto que sabe fazer bem", acrescentou.Valbuena, de 36 anos, explicou também que o selecionador francês não lhe telefonou nos últimos tempos. "Não, nem espero que o faça. Eu vivo a minha vida e desfruto no campo. Não espero nada do Didier nem de ninguém."