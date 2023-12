Valenciennes suspende trio de treinadores portugueses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Através de um comunicado publicado esta quarta-feira, o Valenciennes informou que abriu um processo disciplinar ao treinador português Jorge Maciel e aos seus adjuntos, Leandro Morais e João Nuno Fonseca, que poderá levar à rescisão de contrato com a equipa técnica que lidera o atual 20.º e último classificado da Ligue 2.

De acordo com a nota publicada, o clube informou ainda os seus adeptos que estes três nomes foram suspensos com efeitos imediatos, sem adiantar mais pormenores sobre esta decisão tomada pelo Conselho de Administração do Valenciennes.

O antigo adjunto de Paulo Fonseca no Lille, onde esteve nas últimas quatro temporadas, depois de sair dos sub-23 do Benfica, Jorge Maciel chegou ao Valenciennes em julho, tendo-se estreado em agosto, com uma derrota por 4-1 frente ao Auxerre. Em 17 jogos, o treinador de 38 anos somou apenas um triunfo, por 2-0, frente ao Rodez, na ronda 4 da Ligue 2.