Vannes enfrenta Messi e festeja

Para muitos, o Paris SG é a equipa a evitar nos sorteios, mas não para o Vannes, formação amadora que milita no quarto escalão do futebol gaulês. Viralizou no domingo um vídeo que mostra os jogadores eufóricos ao perceberem que terão pela frente, na Taça de França, estrelas como Messi, Neymar ou Mbappé. O jogo terá lugar a 2 de janeiro, em Paris. “Queríamos o PSG, mas sinto que tenho de organizar um concerto dos Rolling Stones em duas semanas...”, brincou Maxime Ray, presidente do Vannes.







