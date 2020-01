Verratti sobre Neymar: «Às vezes achamos que quem é rico, bonito e futebolista tem vida fácil»

As últimas exibições de Neymar ao serviço do PSG têm servido para calar os críticos do brasileiro, que se mostram agora rendidos ao talento do avançado. A imprensa e os companheiros tecem-lhe, agora, rasgados elogios.





Foi o caso de Marco Verrari, médio italiano do PSG, que descreve Neymar como um incompreendido. "O Neymar sempre foi feliz aqui em Paris. Quando se está de fora, sem jogar, vê-se problemas em todo o lado. É difícil. Ele é jovem, tem 27 anos. Às vezes achamos que é tudo fácil para quem é rico, bonito e joga futebol, mas a vida real é outra coisa", disse o jogador, em declarações ao 'Le Parisien', depois da vitória sobre o Saint-Étienne, para a Taça de França."A única coisa que o faz feliz é jogar futebol. É difícil para ele quando está de fora, mas quando está no campo é incrível. O Neymar é um exemplo porque está a esforçar-se e todos o seguem", acrescentou o transalpino.Neymar passou por um mau bocado no início desta época, depois de no verão ter sido noticiado que o brasileiro queria regressar ao Barcelona. Os adeptos franceses não perdoaram a 'traição', assobiavam-no e não aplaudiam os seus golos, mas aos poucos têm vindo a reconciliar-se com o jogador.