'Vice' do Monaco e os maus resultados: «Jardim está a fazer o melhor que pode»

O vice-presidente do Monaco, Oleg Petrov, saiu em defesa de Leonardo Jardim depois do mau arranque da equipa no campeonato francês - duas derrotas por 3-0. Questionado sobre se um desaire frente ao Nîmes custaria o lugar ao técnico luso, o dirigente russo foi claro.





"Não penso que ele seja o culpado dos recentes resultados. O Leonardo Jardim está a fazer o melhor que pode. Eu percebo que ele esteja exposto neste momento e que esteja a ser criticado pelos maus resultados, mas a equipa técnica tem feito um bom trabalho", disse Petrov, à margem da apresentação de Slimani nos monegascos."Há reforços que chegaram tarde e, por isso, ainda não há muito entrosamento, o que pode explicar os maus resultados. As coisas vão melhorar, vejo a equipa muito motivada", concluiu o ‘vice’ da formação do principado.