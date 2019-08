O avançado internacional nigeriano Victor Osimhen, de 20 anos, assinou por cinco épocas com o Lille, informou esta quinta-feira o vice-campeão francês.Osimhen, que esteve na Taça das Nações Africanas (CAN), competição em que a Nigéria terminou em terceiro, chega ao Lille proveniente do Wolfsburgo, mas esteve cedido na última época aos belgas do Charleroi, pelos quais marcou 19 golos em 35 jogos."Estamos muito contentes com a contratação. É um jovem avançado, um ponta de lança, com características físicas notáveis. É muito possante, difícil de enfrentar e com grande capacidade goleadora", disse o diretor geral do Lille, Marc Ingla.Osimhen, que custará cerca de 12 milhões de euros, chega ao vice-campeão francês numa fase em que o clube poderá perder o português Rafael Leão, na mira do AC Milan, e o marfinense Nicolas Pépé, desejado pelo Arsenal.No Lille jogam ainda os portugueses José Fonte, Edgar Ié, Xeka e Rui Fonte.