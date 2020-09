Villas-Boas aborda renovação

André Villas-Boas abordou o tema da renovação com o Marselha e não descartou a prorrogação do contrato com o emblema francês. "Para falar em renovação é preciso haver uma proposta. Depois, cabe à direção avaliar o trabalho do treinador e ver se está, ou não, dentro das expectativas", disse à RMC o treinador luso, de 42 anos, que tem contrato até junho de 2021.