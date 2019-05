Villas-Boas cada vez mais perto do Marselha

Pode estar por dias o regresso de André Villas-Boas ao ativo e também ao futebol europeu. Afastado dos bancos desde final da temporada 2016/17, quando comandou os chineses do Shanghai SIPG, o técnico português de 41 anos é o preferido de Andoni Zubizarreta para assumir o comando técnico do Marselha e, segundo a TF1, tudo poderá ficar fechado já no decorrer da próxima semana.





De acordo com aquela emissora, as negociações entre o diretor desportivo dos gauleses e Villas-Boas têm avançado de forma bastante positiva nas últimas semanas, sendo que o português tem do seu lado o facto de ser um técnico livre e também por saber falar fluentemente francês. De resto, a TF1 revela mesmo que na mesa estará já uma possível proposta de contrato válida para as próximas duas temporadas.A confirmar-se este cenário, Villas-Boas aumenta o rol de técnicos portugueses na Ligue 1, juntando-se a Paulo Sousa (Bordéus) e a Leonardo Jardim (Monaco). A este duo, refira-se, pode ainda juntar-se Rui Almeida, isto caso o técnico luso consiga promover o Troyes ao principal escalão.