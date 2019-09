Villas-Boas contesta "imagem falsa"

André Villas-Boas concedeu uma entrevista à RMC na qual recordou a passagem por Inglaterra, onde treinou o Tottenham e o Chelsea sem grande sucesso. "O problema é que em Inglaterra vendiam uma imagem falsa de mim. Uma imagem que não tem nada a ver com aquilo que sou: a imagem de uma pessoa arrogante e distante", declarou o atual técnico do Marselha e deu como exemplo um episódio que ocorreu na passagem pelos spurs.





"Quando cheguei ao Tottenham, as coisas estavam a correr bem e um jornal escreveu: ‘André mudou tanto que agora, às duas da tarde, anda no Harrods ou no centro de Londres, já não quer saber do trabalho’. Aquilo era no meu dia de folga. Aconteceram coisas incríveis."