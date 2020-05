Villas-Boas desabafa: «Finalmente um dia em paz»

Numa altura em que o seu futuro permanece envolto em dúvidas, André Villas-Boas deixou uma espécie de desabafo nas redes sociais. O treinador português passeou com a família no Parque Nacional Peneda-Gerês e deixou uma curta mensagem.





Ver esta publicação no Instagram Picnic em fami´lia . Finalmente um dia em paz. Uma publicação partilhada por André Villas-Boas (@officialandrevillasboas) a 21 de Mai, 2020 às 10:16 PDT

"Picnic em família. Finalmente um dia em paz", referiu AVB, que, comodeu conta, recusou recentemente uma proposta de renovação feita pelo clube francês, a contas com uma crise interna após a demissão do diretor Andoni Zubizarreta.Como o nosso jornal deu conta, o conflito parece irremediável, até porque Villas-Boas sente que não tem condições financeiras para construir uma equipa que faça boa figura na Liga dos Campeões e arrisca mesmo perder as principais figuras desta época. A instabilidade que o Marselha atravessa, no fim de uma campanha de sucesso, provocou uma revolta dos jogadores e dos adeptos, com o presidente Jacques-Henri Eyraud a receber ameaças de morte.