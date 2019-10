Villas-Boas e o duelo com o PSG: «Vamos sonhar e tentar ganhar»

Depois de ter afirmado que o PSG é uma equipa de outro campeonato, o que motivou críticas dos adeptos do Marselha, André Villas-Boas voltou esta sexta-feira a vincar a grande diferença existente entre os parisienses e as restantes equipas do campeonato francês, sobretudo em termos financeiros.





"Estava a ser realista. Nos últimos dez anos contra o PSG, em 23 jogos, o Marselha tem 17 derrotas. Isso não significa que vamos lá para não jogar. As equipas com menos orçamento que chegam ao nosso estádio também sonham e às vezes vencem. Vamos sonhar e tentar ganhar. Não temos nada a perder", assumiu o técnico português na antevisão da visita ao Parque dos Príncipes, agendada para domingo (20h00) e relativa à 11.ª jornada da Ligue 1.O Marselha ocupa o 4.º lugar do campeonato e está a oito pontos do PSG, que lidera de forma isolada. Ciente das dificuldades que vai encontrar na casa do atual bicampeão francês, Villas-Boas também já pensa nos duelos seguintes frente ao Monaco (Taça da Liga), Lille e Lyon, estes para o campeonato. "Criámos uma estratégia, vamos ver se funciona. O mais importante para mim é recuperar mentalmente após a partida e, se possível, sair de Paris sem lesões nem castigos", notou o técnico de 42 anos

Confrontado com a qualidade individual do plantel do PSG, André Villas-Boas destacou o nome de Kylian Mbappé e admitiu que o jovem francês tem tudo para ser a próxima grande figura do futebol mundial. "Kylian está a crescer para ser o sucessor natural de Cristiano Ronaldo ou Messi na Bola de Ouro. Toda a gente achava que Neymar seria o seu sucessor, mas tendo em conta o que o Kylian faz aos 20 anos...", justificou o técnico português.