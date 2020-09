Villas-Boas espera justiça por Álvaro González

O Marselha defronta amanhã o Metz, mas a preparação do clube de Villas-Boas continuou a ser marcada pelo incidente entre Álvaro e Neymar, no dia 13. O caso está sob investigação da Liga, após acusações de racismo da parte do brasileiro e de alegados insultos homofóbicos dirigidos ao central espanhol e denunciados pelo Marselha. No âmbito do processo, Di María já foi suspenso por quatro jogos, por cuspir em Álvaro. AVB espera justiça no dia 30, data da reunião da Comissão Disciplinar. “Demos apoio ao Álvaro. Cabe a ele decidir, face às ameaças de morte, recorrer aos tribunais. Ele está concentrado, mas é difícil não ficar perturbado.”