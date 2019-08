Villas-Boas garante que ‘explosão’ de Benedetto está para breve

André Villas-Boas, treinador do Marselha, ainda não está totalmente convencido com o avançado argentino Dário Benedetto. Ou melhor, o treinador português tem plena consciência das qualidades ofensivas do jogador sul-americano, que chegou a França proveniente do Boca Juniors, mas sabe que ainda falta algum tempo até o jogador estar no topo das suas capacidades.

"Vamos vê-lo em excelente forma depois da pausa de setembro. Acredito que fisicamente vai estar bem. Contra o Nantes já vimos boas diagonais. Fez muito bem esses movimentos. Mas perdeu em termos de velocidade e explosão. Temos de chegar ao ataque com mais posse de bola e ser verticais rumo à área contrária", revelou sobre o jogador.

Recorde-se que estas dificuldades físicas do avançado argentino se prendem com o facto de não ter alinhado ao serviço do Boca nos últimos meses ao serviço da turma sul-americana. Depois, mal chegou a Marselha foi utilizado alguns minutos no 1.º jogo na Ligue 1, frente ao Stade de Reims, sendo titular na 2.ª jornada, frente ao Nantes.