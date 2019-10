Villas-Boas: «Há 10 anos começava um sonho»

André Villas-Boas começou a carreira de treinador há dez anos. O actual técnico do Marselha deixou este sábado uma mensagem no Facebook a assinalar esse momento, quando deixou de ser observador do Inter e passou para o comando técnico da Académica.Na sua carreira de treinador, para além da Briosa, Villas-Boas já passou por FC Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit e Shanghai SIPG, estando agora em França ao serviço do Marselha."Há 10 anos terminava um sonho e outro começava. O chamamento irresistível de uma emancipação precoce estava prestes a realizar-se. Na cabeça não habitavam dúvidas. A determinação ultrapassaria qualquer obstáculo. Os abraços desfizeram-se e do calor humano sobrou o arrepio de uma nova responsabilidade. Os desafios foram estimulantes, desde a glória das vitórias ao desespero das derrotas, o caminho foi percorrido de cabeça erguida rematando os princípios humanos que fundaram o líder que sou hoje. Cada canto do mundo deixou memórias e aventuras que não esquecerei. Dos povos e suas gentes aprendi que respeitar culturas é aceitar a paixão que as pessoas têm pelas suas raízes pelo que é seu de mais visceral e poderoso. No jogo navega-se. Emoções ao rubro. Dos gritos de ordem sai por vezes a beleza do caos e a magia dos que reinam com a sua criatividade e talento. É Golo! Refazem-se abraços e vinculam-se amizades.O futuro qual caixa forte de segredos e desejos trará consigo outra dose de realidades, outros reptos, mais quebra cabeças e com eles novas possibilidades, novas soluções, melhores resultados.10 anos após começar agradeço do fundo do coração aos que viveram comigo cada um destes instantes na intimidade. Sem eles não teria sido possível olhar para esta carreira com tanto orgulho. Aos meus pais, aos meus filhos, à minha família, aos meus amigos, ao Carlos Gonçalves, ao José Mário Rocha, ao Daniel Sousa, ao Wil Coort, à minha equipa técnica, a todos os meus jogadores. A ti Joana, que com todo o teu amor, optimismo, exemplo e perseverança continuas a guiar a nossa família exemplarmente! Muito Obrigado. ??"