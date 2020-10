Villas-Boas insatisfeito por Marselha ter perdido Darwin Núñez

André Villas-Boas manifestou à direção do Marselha o desagrado por não ter visto chegar um novo avançado ao plantel, segundo o ‘L’Équipe’. Um dos protagonistas desta história é... Darwin Núñez. O uruguaio era o alvo prioritário e, de acordo com o jornal francês, as negociações com o Almería estiveram avançadas.





No entanto, como é sabido, o Benfica ganhou a corrida ao comprar o jogador por 24 milhões de euros. Na segunda-feira, último dia do mercado, o clube francês ainda ofereceu ao técnico a possibilidade de contar com M’baye Niang, do Rennes, por empréstimo, mas Villas-Boas terá recusado.

Assim, o técnico, de 42 anos, conta apenas com Benedetto para ponta-de-lança. O argentino, de 30 anos, foi comprado ao Boca Juniors em 2019 por 14 milhões de euros e apontou 11 golos em 28 partidas na última época. Em 2020/21, está em branco, apesar de já ter realizado cinco desafios. Germain também pode atuar nessa posição, mas é normalmente utilizado atrás da referência ofensiva. No final de setembro, recorde-se, os marselheses contrataram Luis Henrique, de 18 anos, ao clube brasileiro Três Passos por 8 milhões de euros, mas a posição natural do jovem é a de extremo.