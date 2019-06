Villas-Boas: «Mercado será curto porque temos implicações do fair play financeiro»

André Villas-Boas, novo treinador do Marselha, está radiante com o desafio mas deixou claro que as regras do fair play financeiro da UEFA vão obrigar a uma maior aposta na prata da casa.





"Bastante satisfeito pela grandeza do clube e do desafio. Aceitei porque estavam lá pessoas que conheço bem, nomeadamente o Andoni Zubizarreta e o Albert Valentin, que faziam parte da estrutura do Barcelona. Foram eles que me convidaram a aceitar o desafio. Temos algumas responsabilidades e implicações devido ao fair play financeiro, pelo que o mercado será curto e reduzido e temos de fazer máximo aproveitamento dos jovens que temos à disposição. A expectativa do proprietário é a mesma, de classificar-se dentro dos três primeiros lugares, e vamos tentar corresponder a isso mesmo", referiu o técnico à Sport TV.Villas-Boas é mais um português a integrar a Ligue 1, algo que vê com bons olhos: "Sim, felizmente sim. Bem acompanhado, não só com a presença do Antero mas também do Leonardo, Paulo Sousa e do Luís Campos na direção desportiva do Lille, pelo que vai ser bastante bom".