Villas-Boas: «O Marselha não tem dinheiro para o Guardiola... Infelizmente tens-me a mim»

Na véspera do encontro desta terça-feira, André Villas-Boas encheu Pep Guardiola de elogios, mas ao que parece aquelas palavras serviram de rastilho para uma algo intensa troca de palavras entre o técnico do Marselha e um jornalista na conferência de imprensa prévia ao jogo. Tudo por causa das críticas às suas opções, que neste encontro levaram os franceses a perder por 3-0 diante dos ingleses.





"A última vez que tentei algo novo contra uma equipa deste nível perdemos 4-0 e 'mataste-me'. Todas as decisões que tomo parecem estar erradas. O bloco alto, o bloco baixo... Entendo que temos uma relação franca, mas não deves exagerar. Eles gastaram mil milhões em cinco anos. É uma equipa que joga muito bem, que tem um treinador que é um fenómeno. Um treinador que joga sempre com posse de bola, como fez no Bayern, Barcelona e no Man. City. Lamentavelmente o Marselha não tem dinheiro para contratar o Guardiola. Se o Guardiola estivesse aqui, veríamos um jogo de posse. Infelizmente tens o Villas-Boas, que usa esta tática e trata de fazer o melhor que pode pela equipa", atirou o técnico português, claramente agastado com a questão colocada.