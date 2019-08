Villas-Boas pede apoio

A liga francesa já arrancou e hoje há dois treinadores portugueses em ação. O Marselha de André Villas-Boas recebe a equipa do Reims, ao passo que o Bordéus de Paulo Sousa visita o reduto do Angers.

Os adeptos da turma marselhesa são sempre muito exigentes e no Estádio Vélodrome a pressão é mais do que muita, especialmente depois do desaire com o Nápoles (0-1), muito criticado pelos seguidores do clube. Nada que incomode Villas-Boas: "É normal. Fiquei surpreendido pelas críticas depois do jogo com o Nápoles mas faz parte do futebol. Espero que estejam ao nosso lado e nos ajudem."

Quanto a Paulo Sousa, também optou por se dirigir aos seguidores do emblema girondino, mas fê-lo com uma publicação nas redes sociais: "Vamos começar o nosso caminho. Com vocês nas bancadas e nós no relvado batalharemos juntos."