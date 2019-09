Villas-Boas quer ampliar crise de Jardim

O Stade Louis II recebe amanhã um dos confrontos mais portugueses da Ligue 1. Frente a frente estarão o Monaco, de Leonardo Jardim, e o Marselha, de André Villas-Boas, e o técnico do principado tem de arrepiar caminho para somar a primeira vitória no campeonato – com dois empates e duas derrotas, encontram-se em penúltimo lugar na tabela. O Marselha navega em águas mais tranquilas, em 8º lugar, e conta até com um histórico particular mais favorável.

No embate entre os dois técnicos, o ex-FC Porto soma vantagem nos seis jogos disputados. Três vitórias, dois empates e somente uma derrota – justamente no último encontro – dão margem de confiança a Villas-Boas, que recordou o início de carreira. "Quando estava na Académica, costumava marcar particulares com o Beira-Mar [de Leonardo Jardim]. É um treinador por quem tenho imenso respeito. Foi um dos primeiros a ligar-me quando assinei pelo Marselha. Está a fazer um bom trabalho no Monaco", garantiu. "Espero que tudo lhe corra bem menos este domingo, claro", frisou, na conferência de imprensa.

A ausência de Thauvin, com regresso marcado apenas para janeiro após grave lesão, é um golpe nas ambições marselhesas mas Villas-Boas mostrou-se confiante. "A equipa está motivada e num bom momento. Temos de continuar o nosso progresso e frente ao Monaco será difícil, frente a uma equipa organizada e à procura de estabilidade. Jardim teve de refazer tudo e é difícil saber como eles vão jogar", frisou.

O Monaco não atravessa um bom momento e o posto médico – com Geubbels, Jovetic, Pellegri, Henrichs e Subasic – não retira ambição a Jardim. "A equipa hoje tem mais qualidade, em especial no meio-campo. Jogarão os melhores numa partida importante frente a um adversário poderoso e experiente. Temos de procurar a vitória", garantiu o treinador madeirense, que espera novo recomeço de temporada amanhã. "Estas duas últimas semanas permitiram-nos trabalhar muito bem, com os jogadores muito envolvidos", finalizou.