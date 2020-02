Villas-Boas: «Renato Sanches encontrou de novo o seu futebol»

Domingo é dia de duelo entre Lille e Marselha, no qual poderá ficar praticamente definido o segundo colocado final da Ligue 1, numa partida que colocará no caminho da equipa de André Villas-Boas uma armada portuguesa encabeçada por Renato Sanches. Um médio que, segundo a visão de Villas-Boas, encontrou o seu melhor futebol com a mudança para França.

"Não o conheço bem. Quando estava no topo, no Benfica, joguei contra ele pelo Zenit. Depois disso também tenha saído demasiado cedo para o Bayern. O empréstimo ao Swansea também não correu muito bem. No Lille está a ter um bom período, com uma boa fase de forma. É um jogador físico, de contacto, mas com muita qualidade técnica. Encontrou de novo o seu futebol. De resto, não conheço a sua personalidade nem o seu estilo de vida", declarou em conferência de imprensa.