Villas-Boas sem oferta de renovação

Carlos Gonçalves, agente de André Villas-Boas, declarou ao ‘Journal du Dimanche’ que o técnico "espera a proposta de renovação" anunciada pelo proprietário e pelo presidente do clube nos últimos dias, quando confrontados com a possível saída do português. Agastado com a situação do clube, em particular depois da demissão do diretor Zubizarreta, Villas-Boas pondera se possui condições para cumprir o último ano de contrato, numa altura em que são constantes as mensagens de apoio. Ontem, ao assinalar a conquista do título russo pelo Zenit, há cinco anos, viu a publicação ser ‘inundada’ com comentários a pedir a sua permanência em Marselha. Já Eyraud, líder do clube, apontado como responsável desta crise, recebeu ameaças de morte.