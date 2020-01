Villas-Boas vinca sintonia com o presidente do Marselha

André Villas-Boas voltou a comentar o alegado desentendimento com o presidente do Marselha, Jacques-Henri Eyraud, devido à contratação de Paul Aldridge, mas reiterou que está em sintonia com o líder do clube. "Conversámos sobre a situação. O mais importante é o futuro do Marselha. Ele reafirmou a importância do Andoni [Zubizarreta] na construção da equipa e isso é importante para mim. Esclarecemos tudo e acho que o caso acalmou", vincou Villas-Boas na antevisão ao jogo com o Angers.

Recorde-se que a posição de Eyraud tinha sido posta em causa após Paul Aldridge chegar ao clube, sendo que a imprensa francesa apontou que Villas-Boas deixou a entender que tal podia afetar o trabalho de Zubizarreta, diretor-desportivo e elemento de confiança do técnico português. O caso agudizou-se ainda mais quando Eyraud recebeu ameaças de morte por parte de adeptos. Ainda assim, o presidente do clube tranquilizou o técnico: "Foram ameaças deploráveis e covardes. Sobretudo para a minha família, que está obrigada a viver numa casa sob proteção. Sobre o Marselha, enfraquecer a equipa nunca foi a nossa intenção", declarou.