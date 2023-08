Votação secreta no Paris SG entrega braçadeira a Marquinhos

Marquinhos vai continuar a utilizar a braçadeira de capitão do Paris SG. De acordo com o 'L'Équipe', a decisão foi tomada pelos jogadores após uma votação secreta.

Recorde-se que o central brasileiro está no PSG há 10 temporadas. Na 'luta' pela braçadeira competiu, de acordo com o jornal gaulês, com Mbappé, Danilo Pereira, Kimpembe e Verratti, que está fora dos planos no clube.