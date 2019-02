Waris marca pelo Nantes no dia da última homenagem a Sala

O estádio do Nantes esteve este domingo completamente esgotado para a última homenagem ao ex-jogador do clube Emiliano Sala, tragicamente falecido num acidente de aviação.Em honra ao antigo dorsal do jogador, os bilhetes tiveram o custo simbólico de 9 euros para o jogo de receção ao Nimes, com as lágrimas e os sentimentos de pesar a tomarem conta dos adeptos.Quanto aos jogadores, entraram em campo com um equipamento negro com o nome de Sala, tendo sido pendurada a camisola do argentino numa das balizas. E um mosaico gigante a preto e branco desenhou o 9 do falecido.Com golos de Coulibaly, aos 15 minutos, e Waris (jogador emprestado pelo FC Porto), de penálti (38'), o Nantes continuou a homenagem, com o 2-0 do intervalo dedicado a Sala.Mas as emoções transbordaram na segunda parte e o Nimes deu a volta ao marcador, vencendo por 4-2, em dia de muita tristeza para o emblema gaulês.