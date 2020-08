Xeka em destaque na vitória do Lille frente ao Reims

O Lille venceu este domingo no terreno do Reims, por 1-0, em jogo da 2.ª jornada da Ligue 1, estreando-se desta forma a ganhar na edição 2020/2021 da competição.





O médio português Xeca esteve em destaque na formação do Lille, que contou igualmente com a presença de José Fonte no onze inicial.A equipa orientada por Christophe Galtier chegou ao único golo do encontro ainda na primeira parte, com Jonathan Bamba, aos 37 minutos, a garantir o triunfo do conjunto forasteiro.Com este resultado, o Lille chega aos 4 pontos, enquanto o Reims continua com 1, após dois jogos realizados.