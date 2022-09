Xeka oficializado no Rennes por duas temporadas

Xeka foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Rennes para as próximas duas temporadas, depois de findar contrato com o Lille. O médio português, de 27 anos, mantém-se na Ligue 1 francesa onde joga desde 2016/17.O jogador formado no Gondomar e P. Ferreira recebeu vários elogios dos responsáveis do novo clube."Ele é um experiente médio, de 27 anos, que se mostrou particularmente em Lille. Eu conheci-o em Dijon. É um jogador versátil que se projeta para a frente. Também tem uma experiência europeia significativa que nos beneficiará nesta temporada. O clube precisava de se fortalecer após a lesão de Baptiste e, portanto, estamos muito felizes em receber o Xeka no nosso grupo", frisou o presidente Olivier Cloarec ao site do Rennes.