Zico: «Neymar tem de ser mais profissional, como Ronaldo e Messi»

Zico, antiga estrela do futebol brasileiro, considera que Neymar tem adotar o mesmo nível de profissionalismo de Messi e Cristiano Ronaldo, de modo a poder tirar partido de todo o seu pontencial.





Depois de muito prometer, de ter sido contratado pelo PSG ao Barcelona por uns impressionantes 222 milhões de euros em 2017, a carreira do avançado brasileiro tem sido algo errática, marcada por lesões e muitos 'casos' extra futebol."Eu realmente gosto do Neymar, a forma como joga é incrível. Mas ele tem de ser mais profissional, como o Ronaldo e o Messi, que vivem para o futebol", considerou Zico, em declarações à 'Gazzetta dello Sport'."Há muitas coisas que o distraem. Falei com ele há pouco tempo e pedi-lhe que adotasse uma atitude mais profissional. Tem 28 anos e está numa boa equipa, o PSG pode ganhar a Liga dos Campeões. Mas isso vai depender da sua qualidade ao longo da prova e não apenas num jogo. Ele agora está mais experiente e mais maduro", sublinhou o antigo jogador do Flamengo.