Zinedine Zidane dado como certo no PSG ainda em 2022

Zinedine Zidane é tido como certo no banco do Paris Saint-Germain há muito tempo. É, digamos assim, uma novela com vários episódios para o agora treinador que deu nas vistas ao serviço do rival Marselha enquanto jogador. Contudo, o jornalista do RMC Sport, Daniel Riolo, um dos primeiros a avançar que Messi iria ser reforço dos parisienses, dá conta que Zizou vai ser o treinador no Parque dos Princípes "o mais tardar até junho".O treinador gaulês, de 49 anos, está sem clube desde que deixou o Real Madrid no último verão, já após a conquista de três Ligas dos Campeões. Também em declarações à DAZN, David Bettoni, adjunto do técnico no Real Madrid, falou sobre a possibilidade de Zidane assinar pelo PSG, sucedendo a Mauricio Pochettino."Só o tempo o dirá. Para ser honesto, não falei com ele a esse respeito. Sabemos que houve rumores nos jornais. O certo é que Zizou decidiu cumpriu um ano sabático. Falou-me da decisão de ter um ano de descanso completo. Como sempre, eu apoio as suas decisões. Ele é o treinador, é ele que assume a responsabilidade, é ele que tem de viver todos os momentos com os media, os jogadores... Disse-me isto antes do final da temporada passada", vincou Bettoni.